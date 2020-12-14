В Британии скончался писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре

CentralAsia (CA) - Британский писатель-романист Джон Ле Карре, более всего известный по книгам «Шпион, выйди вон« и «Шпион, который вернулся с холода», скончался в возрасте 89 лет, сообщает ВВС.



О смерти писателя сообщил его литературный агент.



«С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу», - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.



Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством.