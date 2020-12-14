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  14 декабря 2020
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Почти 2 млрд человек находится в зоне риска заражения COVID-19, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Около 1,8 миллиарда человек подвергаются повышенному риску заболеть COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями из-за работы в медицинских учреждениях без основных услуг водоснабжения, предупреждают ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Как отмечается на сайте ВОЗ, наихудшая ситуация наблюдается в 47 наименее развитых странах мира (НРС), где в каждом четвертом медицинском учреждении нет водоснабжения, а каждое третье не имеет средств для гигиены рук и не осуществляет безопасную сортировку отходов.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что работа медперсонала в условиях отсутствия в учреждениях должной гигиены равносильна работе врачей без средств индивидуальной защиты. Он напомнил, что водоснабжение, санитария и гигиена играют главную роль в борьбе с COVID-19. По его словам, «в наименее развитых странах» только предстоит побороть эти серьезные проблемы.

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