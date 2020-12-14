В приграничном с Афганистаном Термезе прошли совместные учения спецназа ВС Узбекистана и России

CentralAsia (UZ) - Подразделения спецназа ЦВО РФ провели учения совместно с войсками Узбекистана на полигоне Термез.

О ходе тактико-специальных учений рассказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, отметив, что спецназ выполнил сложнейшие боевые задачи в условиях непредсказуемой обстановки. В учениях задействовали сразу 200 военнослужащих и узбекских силовиков вместе с 20 единицами спецтехники.

«Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе​​​. Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьезную опасность для наших государств», — сказал Лапин, слова которого приводит ЦВО РФ.

Российский и узбекский спецназ успешно отработал противодействие террористам в условиях городской застройки и совместную координацию действий на полигоне. Командование ЦВО выразило благодарность военному руководству Узбекистана за предоставление территории и возможности для совместных маневров. После учений Лапин вместе с главой узбекского генштаба вручили награды отличившимся спецназовцам.