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  14 декабря 2020
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Запущен монгольский веб-сайт «Интегрированная база данных по внешней торговле»

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел Монголии в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией Группы Всемирного банка и Главным таможенным управлением реализовало проект «Интегрированная база данных по внешней торговле», который был запущен 11 декабря 2020 года.

Единая база данных по внешней торговле — это веб-сайт, содержащий все законы и правила, касающиеся торговли, необходимые для импорта, экспорта и транзита. База данных также предоставляет предприятиям универсальный центр для получения всей информации, необходимой им для экспорта и импорта в Монголии.

На сайте представлены соответствующие законы, постановления и другие правовые документы, запрещенные и лицензионные товары и лицензии, требования к получению разрешений, запреты, ограничения, нетарифные меры, технические стандарты, гармонизированная система идентификации и кодирования товаров, таможенные тарифы и другие налоговые ставки на импортируемые товары, вся информация, необходимая для подачи заявки и оформления лицензий / разрешений, включая копии соответствующих форм и инструкций на простом языке.

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