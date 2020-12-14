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  14 декабря 2020
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Названа самая заразная группа пациентов с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Группа американских ученых назвала самую заразную группу пациентов с коронавирусом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале New England Journal of Medicin, часто, в течение двух месяцев могут быть заразны подхватившие COVID-19 люди с ослабленным иммунитетом, например, страдающие от онкологических заболеваний.

Чтобы это выяснять, ученые исследовали выделения живого вируса у онкобольных. Как заявили специалисты, пациенты с ослабленным иммунитетом после лечебных процедур могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев.

Согласно действующим рекомендациям по мерам предосторожности при COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заболевшие COVID-19 заразны десять дней. Поэтому, резюмировали исследователи, следует пересмотреть нормы относительно пациентов с ослабленным иммунитетом.

На 14 декабря в мире коронавирусом заражены более 72 млн человек, из них скончались свыше 1,6 млн пациентов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

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