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  14 декабря 2020
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В реанимациях Германии к январю ожидают до 5 тыс. пациентов

CentralAsia (CA) -  Председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас предполагает, что к началу 2021 года число пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии в ФРГ достигнет 5000 человек, сообщает DW.

«В ближайшие две недели число инфицированных еще возрастет. Эффект локдауна станет заметен лишь с отсрочкой», - подчеркнул он. Гас уточнил, что сейчас число больных нетипичной пневмонией достигает 4500.

В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады. Эти ограничительные меры утвердили канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции 13 декабря.

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