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  14 декабря 2020
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В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В деревне Дёме Чишминского района в Башкирии женщина застряла в заборе. Так она провела всю ночь, ее обнаружили только утром, к этому времени она уже замерзла до смерти, сообщает UFA1.RU.

Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел.

«По факту обнаружения тела женщины органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», - сказали следователи.

Как стало известно, женщина погибла на заборе, которым был обнесен дом, где она проживала. Умершая забыла ключи и решила попасть домой, перебравшись через забор.

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