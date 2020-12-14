В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть

- Азия и мир, происшествия
- 13:47, 14 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В деревне Дёме Чишминского района в Башкирии женщина застряла в заборе. Так она провела всю ночь, ее обнаружили только утром, к этому времени она уже замерзла до смерти, сообщает UFA1.RU.
Со слов местных жителей, на улице было темно и женщину никто не увидел.
«По факту обнаружения тела женщины органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», - сказали следователи.
Как стало известно, женщина погибла на заборе, которым был обнесен дом, где она проживала. Умершая забыла ключи и решила попасть домой, перебравшись через забор.