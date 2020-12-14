Президент Туркменистана помиловал в честь праздника 2082 заключенных

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане по случаю Дня нейтралитета помилованы 2078 граждан страны и 4 иностранца, находящиеся в местах лишения свободы. 2580 человек получили гражданство. Есть ли среди них политические заключенные или узники совести неизвестно. Список помилованных заключенных не публикуется.

По данным международных организаций Туркменистан - страна с наибольшим количеством заключенных на душу населения в регионе. Массовые помилования осуществляются несколько раз в год в канун государственных и мусульманских праздников.

Несмотря на призывы международных правозащитных организаций, Туркменистан до сих пор не обнародовал данных о десятках заключенных, арестованных более 18 лет назад по обвинению в попытке на покушение бывшего президента страны Сапармурада Ниязова, а также молодых людей, лишенных свободы за отказ от военной службы по религиозным убеждениям.