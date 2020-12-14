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  14 декабря 2020
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Путин потребовал за неделю остановить рост цен на продукты
// РИА Новости/Алексей Никольский

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин потребовал прекратить рост цен на продукты в течение недели. Запись совещания по экономическим вопросам в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовано на телеканале «Россия 1».

Путин потребовал выпустить документы с «соответствующими управленческими решениями» для сдерживания роста цен в начале следующей недели и раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова после его доклада.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», - сказал Путин на совещании, состоявшемся 9 декабря.

«Наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%, при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. Значит, есть еще, куда расти. На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше!» - цитирует главу государства ТАСС.

«А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!» - обратился президент к участникам совещания.

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