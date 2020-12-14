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  14 декабря 2020
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В Узбекистане ещё одного мужчину, заставлявшего жену есть фекалии, приговорили к 3 годам колонии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Продолжение: В Узбекистане мужчина, заставивший супругу есть фекалии ребенка, объяснил свои действия (видео)Предыстория: В Узбекистане еще один мужчина заставил жену есть фекалии ребенка (видео)

CentralAsia (UZ) -  Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам вынес приговор жителю Ташкента, истязавшего супругу и заставлявшего ее есть детские фекалии, сообщает издание darakchi.uz.

Согласно решению суда, мужчине назначено наказание в виде трех лет в колонии общего режима, по статье 110, часть 1 УК РУз (Истязание).

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 октября на 102 поступило сообщение об избиении и издевательствах над женщиной со стороны ее супруга 46-летнего Рустама И. В тот же день женщине удалось сбежать из дома. Она рассказала, что вместе с детьми на протяжении многих лет подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны супруга. Родители женщины умерли и ей не к кому было обратиться за помощью. Уйти от мужа она боялась, так как он постоянно угрожал, что сделает что-нибудь с ней или с детьми.

7 октября женщине был выдан охранный ордер, вместе с детьми она была помещена в Центр реабилитации и адаптации женщин, попавших в кризисную ситуацию. Им была оказана психологическая помощь.

При обыске квартиры мужа потерпевшей были обнаружены многочисленные пустые флаконы сильнодействующих препаратов. Была назначена наркологическая экспертиза. Мужчина, как оказалось, страдает токсикоманией. Как установило следствие, он совершил данное преступление под воздействием сильнодействующих препаратов.

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