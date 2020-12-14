За сутки в России коронавирус выявлен у более 27 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 328 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.



Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 681 256 случаев коронавируса.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 463 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568 749 человек.