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  14 декабря 2020
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За сутки в России коронавирус выявлен у более 27 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 328 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 681 256 случаев коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 463 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568 749 человек.

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