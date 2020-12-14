В Ташкенте приготовили хот-дог длиной 35 метров (фото)

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана с 12 по 14 декабря в парке Tashkent City проходит гастрономический фестиваль. Три дня здесь бьют один рекорд за другим. В первый же день фестиваля был приготовлен гигантский хот-дог. Его длина составила 35 метров. Это высота 12-этажного дома, сообщает afisha.uz.



В приготовлении были использованы - сосиски длиной 35 метров, 90 булок длиной 45 см, 5 литров кетчупа, 5 литров майонеза по эксклюзивной рецептуре и специальный соус Чикаго.

Сообщается, что в приготовлении хот-дога-рекордсмена участвовало 3 повара и 7 помощников.

Хот-дог разрезали на порции и продали всем желающим. Вырученные средства пошли в благотворительный фонд "Ezgu Amal", помогающий детям, больным онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.