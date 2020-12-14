Число жертв коронавируса в России превысило 47 тысячи

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 450 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве - 75 и Санкт-Петербурге - 64



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 47 391 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,6 млн человек, из них выздоровели 2,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 568 749 пациентов.