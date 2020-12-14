Как продвигается расследование происхождения COVID-19?

CentralAsia (CA) - В конце октября состоялась первая встреча между международными экспертами, перед которыми Всемирная организация здравоохранения поставила задачу исследовать происхождение COVID-19, и их китайскими коллегами.

Эпидемиологи, вирусологи, эксперты в области общественного здравоохранения прибыли из США, России, Судана и Германии, согласно списку, вероятно, утвержденному Пекином. Их миссия обещает быть долгой и сложной: проследить след коронавируса Sars-CoV-2, определить первоисточник той пандемии, которая поразила весь мир, унесла жизни более 1,6 млн человек и привела к остановке многих отраслей мировой экономики, пишет Анна-Лора Фремон, автор статьи в газете Le Figaro.

Пока что ни одному из этих экспертов не удалось ступить на огромный рынок морепродуктов и дикой природы в Ухане, который какое-то время считался местом зарождения эпидемии. В настоящее время китайские эксперты проводят расследования на местах, а иностранные ученые рассматривают предварительные исследования и разрабатывают протоколы, сообщает ВОЗ.

Первым этапом станет прослеживание пути заражения человека: первым известным случаем, но не признанным официально, по данным газеты South China Morning Post, стал 55-летний мужчина, проходивший лечение в провинции Хубэй с 17 ноября 2019 года. То есть за несколько дней до появления случаев, связанных с рынком в Ухане. Ретроспективный анализ также показал, что вирус уже присутствовал за пределами Китая до осени 2019 года. По словам директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Джорджа Гао, первый подозреваемый случай произошел в начале декабря. По некоторым статьям, это 1, по другим - 8 декабря, поясняет он в интервью изданию Science et Avenir. «Однако, учитывая такую хорошую адаптацию вируса к людям, я склонен думать, что скачок (от животного к человеку) произошел уже давно», - сказал он.

Рынок в Ухане может стать не отправной точкой для вируса, а простым местом «сверхраспространения», пишет автор. В докладе ВОЗ говорится, что из примерно 40 случаев, выявленных в начале эпидемии, только 70% были связаны с этим рынком. Из 336 проб, взятых у животных до дезинфекции рынка в начале января, ни одна не дала положительный результат на Sars-CoV-2. Однако следы вируса были обнаружены в канализации. «Это означает, что он уже некоторое время циркулировал среди людей», - говорит Этьен Декроли, вирусолог из Национального научно-исследовательского центра Франции (CNRS).

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) реконструировали генеалогическое древо вируса, которое они сумели воссоздать, зарегистрировав мутации в геномах, собранных в течение года, пишет издание. «Мы получили молекулярные часы, которые позволяют соотносить время с количеством мутаций. Это позволяет нам проследить происхождение этой пандемии, выявив общего предка исследованных вирусов», - объясняет швейцарский филогенетик Франсуа Баллу. Согласно этой работе, вирус впервые был передан человеку в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.

Что касается происхождения вируса до этого, то на сегодняшний день ученые пришли к единому мнению и выдвинули только одну гипотезу: он пришел к нам от летучей мыши. В своей огромной коллекции образцов исследователи из Уханьского института вирусологии очень рано обнаружили вирус, очень похожий на Sars-CoV-2, под названием RaTG13. Он был взят в 2013 году у насекомоядной летучей мыши в Юньнани, то есть на расстоянии более 1500 км.

«Но хотя RaTG13 - самый близкий к Sars-CoV-2 из известных на сегодняшний день вирусов, он соответствует ему только на 96%. Но разница в 4% для генома из 30 тыс. нуклеотидов - это очень много», - говорит Мериадег Ле Гуиль, эколог и вирусолог из Университета Кан-Нормандия.

По мнению специалистов по вирусам летучих мышей из Ухани, чья работа заключалась в том, чтобы понять механизмы преодоления межвидовых барьеров, прямая передача вполне возможна. Они показали, что некоторые из вирусов способны инфицировать клетки человека, по крайней мере, в пробирке. Но одно дело заразить клетку в культуре, другое - заразить целый вид, отмечает Этьен Декроли. Джонатан Эпштейн, вице-президент американской неправительственной организации EcoHealth Alliance, специализирующейся на изучении болезней животного происхождения, считает, что такую гипотезу нельзя исключать: «Генетические данные Sars-CoV-2 и его ближайших известных родственников указывают на то, что этот вирус развился у летучих мышей и уже способен был заражать людей и распространяться среди них».

«Скорее всего, промежуточным хозяином послужило животное. Другими словами, некий вид способствовал передаче вируса от летучих мышей к человеку. В течение нескольких месяцев подозреваемым считался панголин. Мы думали, что это вопрос решенный, но при детальном анализе геномов эта гипотеза не подтвердилась», - говорит Этьен Декроли.

По мнению Александра Хассанена, доцента Университета Сорбонна и исследователя Национального музея естественной истории в Париже, если посмотреть на то, что происходит на норковых фермах и на ту легкость, с которой там распространяется вирус, «можно представить, что это животное или ему подобные в начале пандемии могли сыграть такую роль». Мериадег Ле Гуиль отмечает, что когда коронавирус проникает в однородное пространство, такое как ферма, где животные размещены скученно и имеют аналогичный иммунный ответ, он легко распространяется и тем самым укрепляются возможности для его перехода к человеку.

Последний сценарий не является наиболее вероятным, но с дипломатической точки зрения он оказывается самым щекотливым: вероятность того, что важную роль в начале пандемии сыграл Уханьский институт вирусологии. Такую гипотезу выдвинул Дональд Трамп, который заверил, что у него есть доказательства связи вируса с лабораторией P4 (где очень высокий уровень безопасности), размещенной в институте... но не раскрыл подробностей. Однако гипотеза об умышленной манипуляции представляется очень маловероятной. В частности, потому, что вирус не содержит каких-либо ранее использованных генетических элементов и содержит ряд инноваций, которые невозможно создать намеренно, считает Мериадег Ле Гуиль. Однако многие исследователи полагают, что с чисто научной точки зрения полностью исключить след лабораторной аварии нельзя.

ВОЗ предупредила, что полное расследование может занять месяцы или даже годы. Но чем больше времени проходит, тем больше вероятность исчезновения следов. «Сегодня эпидемия такова, что люди стали заражать животных; вирус уже передается туда-сюда между видами, и станет все сложнее отличить яйцо от курицы», - отмечает Этьен Декроли. Все же необходимо проследить происхождение вируса, чтобы предотвратить повторение такой истории, пишет автор.

«Нам нужно все узнать о происхождении вируса, нам нужно понять, откуда он пришел, а также разобраться, где он может появиться снова в будущем. И я верю в то, что нашим китайским коллегам, как и нам, не терпится найти ответ», - заявил Майк Райан, директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям.