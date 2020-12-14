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  14 декабря 2020
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В Таджикистане вводят обязательное страхование автотранспорта

CentralAsia (TJ) -  Национальный банк Таджикистана сообщил об организации в стране обязательного страхования гражданской ответственности владельцев всех транспортных средств, сообщает Азия-Плюс.

Закон РТ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» был принят в августе этого года. Необходимость такого закона объясняется устранением монополии и созданием здоровой конкуренции на рынке страхования, говорится в сообщении.

Страховой взнос для легковых машин и микроавтобусов, трактора, других самоходных машин установлен в размере двух показателей (с 1 января показатель для расчетов увеличивается с нынешних 58 сомони до 60 сомони).

Страхование автобусов, троллейбусов, грузового транспорта установлена в размере трех показателей для расчетов, а мотоциклов – одного показателя.

Законом предусмотрены льготы для участников ВОВ и приравненных к ним лиц, участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, инвалидов I и II группы. Такие лица уплачивают половину установленного страхового взноса.

Также льготы предоставляются владельцам автотранспорта, которые не нарушают правила дорожного движения, с предъявлением подтверждающего документа.

Максимальная сумма страховой выплаты установлена в размере 818 показателей для расчетов (49 080 сомони с 2021 года).

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