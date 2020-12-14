Массовое ДТП: 13 машин столкнулись на перевале Камчик

CentralAsia (UZ) - В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили, что в ночь с 13 на 14 декабря на перевале "Камчик" в ДТП попали сразу 13 автомобилей.

На 258, 259 и 265 км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» случились три инцидента из-за потери управления водителями авто на обледенелых участках трассы.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники специального поисково-пожарно-спасательного управления МЧС «Камчик» и других профильных организаций и ликвидировали последствия аварии.

В результате инцидентов никто не пострадал и не погиб.

МЧС Узбекистана призывает водителей соблюдать все меры безопасности и не терять бдительность при движении в районе перевала во избежание дорожно-транспортных происшествий.