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  14 декабря 2020
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Песков прокомментировал новость Sunday Times о якобы второй попытке отравления Навального
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Sunday Times о якобы двух попытках отравить оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет РИА Новости, Песков назвал издание «воскресным чтивом в халате», а саму новость охарактеризовал словом «bullshit» («ерунда» - англ.).

«Все-таки Sunday Times - воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit (ерунда). Вот это bullshit. Большего не буду говорить», - ответил Песков на просьбу журналистов ответить на сообщение издания.

Ранее британская газета Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске; статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе ФРГ сотрудничать в расследовании инцидента с Навальным.

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