В Турции попрошайка ударом ножа в сердце убил мужчину из Узбекистана (видео)

В Турции попрошайка ударом ножа в сердце убил мужчину из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - 8 декабря текущего года в одном из районов Стамбула убили 31-летнего мужчину из Узбекистана, сообщает издание Milliyet.

Как сообщается, 27-летний гражданин Турции Бедир, который несколько раз был осужден и освобожден под залог, пришел в магазин, чтобы сделать покупку. Он занимался попрошайничеством.

В магазине между Бедиром и курьером магазина Бурханом Очиловым началась словесная перепалка.

По словам очевидцев, Очилов сделал замечание Бедиру.

«Я приехал сюда из другой страны и работаю. Почему вы не работаете?», - сказал он.

В результате 27-летний Бедир ударил узбекистанца ножом в грудь и скрылся с места происшествия.

Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.