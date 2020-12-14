Восьмилетняя дочь Бейонсе номинирована на Грэмми
- Азия и мир, общество
- 16:31, 14 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер попала в число номинантов музыкальной премии Грэмми.
Девочка принимала участие в написании песни Бейонсе Brown Skin Girl, а также спела во вступительной и заключительной частях. Композиция стала саундтреком к фильму Король Лев 2019 года, а клип номинирован на Грэмми в категории Лучшее музыкальное видео.
Согласно правилам Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи, приз за лучшее музыкальное видео получают все артисты, записывавшие трек, а также режиссер и продюсер клипа.