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  14 декабря 2020
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Восьмилетняя дочь Бейонсе номинирована на Грэмми

CentralAsia (CA) -  Дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер попала в число номинантов музыкальной премии Грэмми.

Девочка принимала участие в написании песни Бейонсе Brown Skin Girl, а также спела во вступительной и заключительной частях. Композиция стала саундтреком к фильму Король Лев 2019 года, а клип номинирован на Грэмми в категории Лучшее музыкальное видео.

Согласно правилам Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи, приз за лучшее музыкальное видео получают все артисты, записывавшие трек, а также режиссер и продюсер клипа.

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