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  14 декабря 2020
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Россия пригласила русистов из Туркменистана на бесплатные онлайн-курсы

CentralAsia (TM) -  Министерство просвещения РФ организовало для педагогов Туркменистана и Армении онлайн-курсы, которые пройдут с 16 по 29 декабря 2020 года.

Цель программы «Практические аспекты преподавания русского языка как иностранного» – повышение квалификации, совершенствование профессиональных компетенций преподавателей русского языка, изучение и применение ими инновационных трендов и технологий в своей работе. После итоговой аттестации слушатели программ получат удостоверения о повышении квалификации, дающее право на ведение педагогической деятельности на русском языке.

Каждая программа насыщена элементами инновационных механизмов электронного обучения и специальных дистанционных технологий, например, сторителлинг, геймификация, кейсовая технология и с использованием облачных технологий и технологий электронного обучения.

Первые сертификаты слушатели получат уже 20 декабря.

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