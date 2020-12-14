В Узбекистане построят 413-метровый мост через Амударью

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируют построить 413-метровый мост через Амударью, который соединит Хорезмскую область и Каракалпакстан. Об этом стало известно 13 декабря в ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с активом Хорезмской области, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



Планируется построить 413-метровый мост через Амударью, который соединит Хорезм с Каракалпакстаном, а также 79-километровую железную дорогу из Шаватского района в Караузякский. В ближайшие три года будет отремонтировано 2 370 километров внутренних автодорог.

Кроме того, в целях развития внутреннего туризма дано указание улучшить транспортное обслуживание, в частности, наладить авиа- и железнодорожное сообщение с Ферганской долиной, применять 30-процентную скидку на билеты в начальный период.