Люди в страхе перед коронавирусом покупают подземные бункеры, - Sky News

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса активизировала рост продаж подземных бункеров и оборудования для выживания. Одна американская компания, которая, согласно ее собственным заявлениям, управляет «самым крупным сообществом выживания в бункерах», сообщает, что за минувший год ее продажи выросли на 500 процентов, а количество запросов — на две тысячи процентов, сообщает британский телеканал Sky News.

Британцы все чаще прибегают к услугам продавцов «аварийных запасов» или всего того, что необходимо для выживания. Таких людей называют «сурвайверами» — довольно широкий термин для обозначениях тех, кто готовится к худшим сценариям развития событий, объясняет автор.



А некоторые клиенты компании Vivos уже переехали в свои бункеры.

Когда в марте в Атланте был введен карантин, Том и Мэри Соулсби переехали в Южную Дакоту в укрытие, которое когда-то было построено правительством на территории бывшей военной базы.

Соулсби рассказал в интервью Sky News, что его супруга, у которой слабый иммунитет, была «в ужасе» от быстрого роста заболеваемости, и им хотелось убежать подальше от «миллионов людей, которые могли заразить нас в считанные дни».

«Сейчас необходимо защищаться в первую очередь от людей», - сказал 70-летний серверный инженер компании Windows, который в настоящее время работает удаленно.

Они хотели защитить себя не только от коронавируса, но и от любых опасных событий, которые могут обернуться перебоями в американской системе поставок продуктов питания и привести к масштабным «общественным беспорядкам».

По мнению Соулсби, вероятность солнечной вспышки, способной нанести огромный ущерб нашей планете «при нашей жизни», «очень велика». Такая вспышка может вывести из строя всю электронику.

Как и многие другие клиенты Vivos, Соулсби не верит, что правительство сможет защитить его в случае какой-то масштабной катастрофы.

В Соединенном Королевстве коронавирус и опасность перебоев в торговле, связанных с Брекситом, заставляют людей скупать замороженные обезвоженные продукты питания.

Джастин Джонс, сурвайвер и директор по продажам UK Prepping Shop, рассказал, что за последние три месяца продажи его компании выросли на 478 процентов, и что у них появилось очень много новых покупателей.

«Не думаю, что люди ожидали увидеть пустые полки магазинов. Прежде люди всегда смеялись, когда сурвайверы говорили об этом. Но теперь это превратилось в нашу реальность, и мы получили целую страну сурвайверов», - говорит он.

Майкл Миллз, эксперт по выживанию и преподаватель криминологии в Кентском университете, объяснил, что «ослабление веры в государственные институты» сопровождает рост движения сурвайверов.

«Подготовка к тому, чтобы отдельно взятый человек или небольшая группа людей смогли самостоятельно продержаться, кажется вполне разумной идеей и основой безопасности в мире, где другие источники обеспечения безопасности перестают работать или вообще исчезают», - сказал он.