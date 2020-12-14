21-летняя британка хочет в одиночку переплыть Атлантический океан. Фото

- Азия и мир, спорт
- 17:25, 14 декабря 2020
- Просмотров: 962
CentralAsia (CA) - Тренер по плаванию Жасмин Харрисон принимает участие в гонке «Talisker Atlantic Challenge», в котором ей предстоит самостоятельно переплыть второй по величине океан в мире, сообщает Daily Mail.
21-летняя британка планирует стать самой молодой женщиной, переплывшей в одиночку через Атлантический океан.
Спортсменка надеется переплыть океан за 70 дней, рассчитывает выпивать около 10 литров воды каждый день и сжигать более 5000 калорий в день.
Она отправилась в путь из Ла Гомеры на Канарских островах в субботу и будет грести в открытом море несколько месяцев, пока не достигнет финишной точки на верфи Нельсонс на Антигуа.
Talisker Atlantic Challenge — Атлантическая гребная гонка от Канарских островов до Вест-Индии, расстояние около 2,550 нм. Гонка была основана в 1997 году сэром Чаем Блайтом с последующими гонками примерно каждые два года с тех пор.