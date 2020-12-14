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  14 декабря 2020
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21-летняя британка хочет в одиночку переплыть Атлантический океан. Фото

CentralAsia (CA) -  Тренер по плаванию Жасмин Харрисон принимает участие в гонке «Talisker Atlantic Challenge», в котором ей предстоит самостоятельно переплыть второй по величине океан в мире, сообщает Daily Mail.

21-летняя британка планирует стать самой молодой женщиной, переплывшей в одиночку через Атлантический океан.

Спортсменка надеется переплыть океан за 70 дней, рассчитывает выпивать около 10 литров воды каждый день и сжигать более 5000 калорий в день.

Она отправилась в путь из Ла Гомеры на Канарских островах в субботу и будет грести в открытом море несколько месяцев, пока не достигнет финишной точки на верфи Нельсонс на Антигуа.

Talisker Atlantic Challenge — Атлантическая гребная гонка от Канарских островов до Вест-Индии, расстояние около 2,550 нм. Гонка была основана в 1997 году сэром Чаем Блайтом с последующими гонками примерно каждые два года с тех пор.

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