21-летняя британка хочет в одиночку переплыть Атлантический океан. Фото

CentralAsia (CA) - Тренер по плаванию Жасмин Харрисон принимает участие в гонке «Talisker Atlantic Challenge», в котором ей предстоит самостоятельно переплыть второй по величине океан в мире, сообщает Daily Mail.



21-летняя британка планирует стать самой молодой женщиной, переплывшей в одиночку через Атлантический океан.



Спортсменка надеется переплыть океан за 70 дней, рассчитывает выпивать около 10 литров воды каждый день и сжигать более 5000 калорий в день.



Она отправилась в путь из Ла Гомеры на Канарских островах в субботу и будет грести в открытом море несколько месяцев, пока не достигнет финишной точки на верфи Нельсонс на Антигуа.



Talisker Atlantic Challenge — Атлантическая гребная гонка от Канарских островов до Вест-Индии, расстояние около 2,550 нм. Гонка была основана в 1997 году сэром Чаем Блайтом с последующими гонками примерно каждые два года с тех пор.

