Италия ослабляет карантин, введенный из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти Италии ослабляют карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщает Euronews.

С 13 декабря в стране официально больше нет «красных зон» с повышенным уровнем опасности заражения. Жители Ломбардии отправились за глотком свободы в открывшиеся бары и рестораны. Посидеть там можно только до 18:00. До десяти вечера все должны разойтись по домам. В стране все еще действует комендантский час.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе.