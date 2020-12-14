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  14 декабря 2020
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Италия ослабляет карантин, введенный из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Власти Италии ослабляют карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщает Euronews.

С 13 декабря в стране официально больше нет «красных зон» с повышенным уровнем опасности заражения. Жители Ломбардии отправились за глотком свободы в открывшиеся бары и рестораны. Посидеть там можно только до 18:00. До десяти вечера все должны разойтись по домам. В стране все еще действует комендантский час.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе.

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