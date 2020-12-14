АБР выделил Узбекистану $93 миллиона на создание рабочих мест

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) 14 декабря одобрил заём в 93 млн долларов на проект по повышению конкурентоспособности в Узбекистане и стимулирования инклюзивного роста, сообщила пресс-служба банка.

«Узбекистан обладает значительным потенциалом для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, но нехватка навыков является серьезным препятствием для роста частного сектора и экономической диверсификации», - сказала старший специалист АБР по социальному сектору Синь Лон.. «Этот проект сыграет значительную роль в содействии увеличению занятости в Узбекистане, особенно для молодежи, и поможет студентам и ищущим работу приобрести навыки, необходимые для их успеха на рынке труда 21 века».

Проект «Развитие навыков для современной экономики» направлен на развитие квалифицированной рабочей силы в пяти приоритетных областях: строительство; текстиль и швейные изделия; информационные и коммуникационные технологии; агробизнес и пищевая промышленность; ремонт и обслуживание техники.

Не менее 60 000 человек, в том числе 48 000 безработных, ищущих работу, и 500 человек с ограниченными возможностями получат пользу от проекта. Кроме того, проект принесет пользу отраслям, ищущим квалифицированных рабочих, а также возвращающимся мигрантам, которые желают перепрофилироваться или получить признание предыдущего обучения в целевых областях. За счет модернизации шести технических и профессиональных учебных заведений проект превратит их в ресурсные центры для обучения на основе успехов. Это, в свою очередь, принесет пользу другим учебным заведениям, не охваченным проектом, ищущим учебные ресурсы.

В рамках проекта также будет налажено отраслевое сотрудничество на ключевых этапах развития навыков – от разработки учебных программ до обучения на рабочем месте и трудоустройства, и при этом будет внедряться проведение обследований на предмет дефицита навыков, что позволит поставщикам услуг по обучению динамически планировать будущее, чтобы соответствовать будущим потребностям рынка в навыках.

