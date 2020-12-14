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  14 декабря 2020
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В Турции туристические компании обсудили вопросы организации паломничества к святыням Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле провело «круглый стол» с участием руководителей турецких туристических компаний, сообщает ИА «Дунё».

В ходе мероприятия состоялась презентация условий безопасного зиёрат-туризма в Узбекистане, а также отмечалось о мерах, принимаемых в нашей стране в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Рассмотрены вопросы дальнейшей активизации деятельности по привлечению туристов в Узбекистан. Обсуждены вопросы организации чартерных рейсов в дополнении к действующим регулярным авиарейсам.

Представители компаний, участвовавших в онлайн-мероприятии, отметили, что они больше ориентированы на арабский мир и основную часть их клиентской базы составляют выходцы из стран арабского мира. В этой связи ими было предложено организовать зиёрат-туры из Стамбула в Узбекистан для арабских туристов, которые ранее совершали паломничество в Турцию, но в настоящее время из-за политических, эпидемиологических и иных преград воздерживаются от посещения страны. По итогам переговоров, участвовавшие в ходе «круглого стола» представители туристических компаний выразили особую заинтересованность в направлении туристов в Узбекистан в рамках зиёрат-туризма, а также готовность в ближайшее время посетить республику для детального обсуждения вопросов.

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