В Ашхабаде мужчину осудили на 4 года за репост фото с представителями ВОЗ

Нургельды Халыков

CentralAsia (TM) - 15 сентября Багтыярлыкский районный суд Ашхабада приговорил к четырем годам заключения Нургельды Халыкова – 26-летнего молодого человека, отправившего в редакцию turkmen.news фотографию представителей Всемирной организации здравоохранения, автором которой он даже не являлся.

Нургельды осудили по сфабрикованному обвинению в мошенничестве. Заявление на него написал друг, которому он якобы не отдавал долг, отмечает turkmen.news.

Оригинал снимка был сделан 12 июля. Жительница Ашхабада запечатлела представителей ВОЗ, прибывших в Туркменистан для проверки информации об отсутствии эпидемии COVID-19. Она увидела их сидящими у бассейна в ашхабадском отеле «Йылдыз». Автор снимка выложила его в Instagram, где его и увидел Нургельды, в прошлом учившийся с этой девушкой в одной школе. Он счел нужным послать фото в редакцию turkmen.news.

Из-за публикации этой фотографии молодого человека осудили на 4 года по сфабрикованному обвинению.

Сообщается, что уже на следующий день, 13 июля, знакомая Халыкова удалила его из друзей в Instagram, а потом спросила, не он ли распространил фото представителей ВОЗ. Через несколько часов (примерно в 17:00) молодого человека вызвали в полицию, после чего связь с ним пропала.

Девушку вычислили по камерам видеонаблюдения. Ее и шестерых ее подруг, отдыхавших у бассейна в отеле, вызывали в полицию. Полицейские просмотрели все ее фотографии, включая личные, восстановили ранее удаленные снимки, перечитали всю ее переписку с другими людьми. Затем они стали изучать контакты в адресной книге и ее друзей в инстаграме. После этого на разговор в полицию вызвали Нургельды.

На протяжении нескольких последующих дней редакция пыталась выяснить местонахождение Нургельды Халыкова, однако его родные отказывались говорить о произошедшем. Есть информация, что поначалу семье сказали, будто Нургельды дали 10 или 15 суток ареста. По истечении этого срока его ждали дома, но ни через 15 суток, ни позже он так и не вернулся.

26 июля (спустя 13 дней после вызова в полицию) редакция turkmen.news получила сообщение от него самого. Нургельды написал, что его якобы вызывали из-за долга в $5 тысяч, которые он занимал в начале года. Якобы кредиторы написали на него заявление, и теперь его вызывают в полицию каждый день. Ранее редакции turkmen.news не было известно о наличии у Халыкова такого долга, а также о требованиях его вернуть. У нас есть основания считать, что он рассказал бы нам об этой проблеме. Но получить разъяснения нам не удалось – больше Нургельды на связь не выходил и в сети не появлялся.

В начале октября стало известно, что «невозврат долга» был признан мошенничеством, совершенным повторно и с причинением ущерба в значительном размере. В Багтыярлыкском районном суде редакции подтвердили, что 15 сентября молодой человек был приговорен к четырем годам.

Turkmen.news заявляет: это дело сфальсифицировали из-за фотографии с делегацией ВОЗ.

В октябре поступали сообщения о том, что Хылыкова якобы выпустят по помилованию 12 декабря. Именно это обстоятельство и задерживало публикацию о судьбе молодого человека. Спецслужбы Туркменистана намеренно обнадеживают родственников и близких, чтобы те молчали: лишь бы не навредить, отмечает издание.

Само по себе пребывание миссии ВОЗ в Туркменистане не было секретным и освещалось официальными СМИ. Отель «Йылдыз» является общественным местом, где люди свободно могут делать фотографии. Однако гнев спецслужб вызвала не девушка, опубликовавшая фото в Instagram, а молодой человек, переславший снимок turkmen.news. Иными словами, Нургельды Халыков наказан за сам факт общения с представителями независимой прессы. Оправдания такого рода действиям нет ни в законодательстве Туркменистана, ни, тем более, в международном праве.

В настоящее время turkmen.news совместно с американскими юристами составляет петицию в адрес Комитета ООН по правам человека, а также Рабочей группы по произвольным задержаниям.