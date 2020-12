Монгольская IT компания официально зарегистрирована в Кремниевой долине США

CentralAsia (MNG) - Erxes — зарегистрированная в США компания монгольских инженеров. У него три учредителя: Бат-Амар Баттулга, Наран Батжаргал и Мэнд-Орших Амартайван. Они зарегистрировали компанию в 2017 году и только что получил право продавать акции компании в США — Continuous Securities Offering или Постоянное предложение ценных бумаг.

Основная бизнес-модель компании — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, комплексное решение для пользователей, маркетинга и управления продажами для организаций B2B, которое каждый может бесплатно загрузить и установить на свои собственные серверы. В настоящее время их продукцию используют 30 000 предприятий более чем в 90 странах. Его используют 11 крупных компаний из Монголии. Например, Mobicom, Golomt Bank, Capitron Bank, TDB, Tavan Bogd Group и другие.

Хотя их основной продукт является бесплатным, корпоративные клиенты платят дополнительно, чтобы использовать его быстрее и развивать в соответствии со своим бизнесом.

Сегодня они котируются в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The U.S. Securities and Exchange Commission) и имеют право выпускать акции на рынке США.

Вы можете купить их акции по всему миру и вложить не менее 300 долларов. Их компания оценивается в 18 миллионов долларов. Они работают, чтобы собрать 3,5 миллиона долларов.

И только что великий Йокудзуна, монгольский чемпион в профессиональное японское сумо Хакухо инвестировал в их бизнес.

«Людей нанимают в качестве удаленных инженеров для иностранных технологических компаний», - сказал Мэнд-Орших Амартайван. «Некоторые открывают офисы в Монголии как ворота на другие азиатские рынки. Так что, я думаю, это доказательство того, что у Монголии есть больший потенциал. «Одна из наших целей — вывести монгольских инженеров на мировую техническую арену. Надеюсь, что после того, как мы пройдем этот тест, он укажет путь и упростит его другим монгольским стартапам».

