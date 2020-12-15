Инфраструктура для подключения и экономической диверсификации в Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно новому отчету Всемирного банка, опубликованному 14 декабря, Монголии нужны более избирательные инвестиции в инфраструктуру, нацеленные на ключевые производственно-сбытовые цепочки, чтобы стимулировать рост, снизить затраты и повысить конкурентоспособность экономики страны.

В отчете «Инфраструктура для подключения и экономической диверсификации» анализируются потребности Монголии в инфраструктуре и инвестиционные приоритеты в контексте геопространственных характеристик страны, финансовых проблем и программы правительства по диверсификации экономики. Основное внимание в нем уделяется пяти ключевым цепочкам добавленной стоимости, которые, вероятно, вызовут наибольший спрос на услуги инфраструктуры: животноводство, добыча полезных ископаемых с добавленной стоимостью, туризм, возобновляемые источники энергии и цифровые услуги. Однако акцент на этих выбранных цепочках добавленной стоимости не означает, что другими секторами следует пренебрегать; это означает, что эти области, вероятно, вызовут рост спроса на инфраструктурные услуги для формирования национальных инвестиционных решений.

«Инфраструктура — это основа экономики Монголии, однако подход «строи, и они придут» ограничит экономическую отдачу от инвестиций. Вместо этого следует отдать приоритет инвестициям в инфраструктуру, чтобы открыть новые драйверы роста», - сказал Андрей Михнев, региональный менеджер Всемирного банка в Монголии. «В дополнение к горнодобывающему сектору, который до сих пор был преобладающим фактором экономического роста, приоритет должен быть отдан раскрытию потенциала роста в секторах животноводства, туризма, цифровых услуг и возобновляемых источников энергии», -отметил он.

Население Монголии невелико по сравнению с размером страны, что ограничивает диапазон экономической деятельности, в которой она имеет сравнительные преимущества. В отчете делается вывод, что целевые инвестиции в инфраструктуру по обогащению мяса и железа обладают наибольшим потенциалом для ускорения роста и снижения логистических затрат страны, которые составляют 30 процентов ВВП.

В отчете предлагается создать сеть стратегических центров в Улан-Баторе и восьми провинциях с наибольшей концентрацией производства мяса и молока для улучшения цепочки создания стоимости мяса. Приоритет должен быть отдан модернизации ключевых участков 4300 километров дорог, соединяющих эти стратегические узлы. Концентрация услуг в этих хабах снизит отходы, обеспечит непрерывность цепочек холодильных складов и повысит стоимость за счет дополнительных услуг.

В отчете утверждается, что улучшение городской мобильности в столице будет иметь решающее значение для развития туризма и других услуг. Улучшение городской мобильности должно быть сосредоточено на строительстве, обслуживании и эксплуатации дорожной сети Улан-Батора протяженностью 1190 километров.

Поскольку страна имеет прочную основу цифровой инфраструктуры, в отчете предлагается уделить приоритетное внимание в этой области устранению пробелов в пропускной способности и доступе к Интернету, улучшению связи на последней миле и расширению возможностей подключения 4G в сельских районах.

В горнодобывающем секторе выборочные инвестиции в инфраструктуру могут раскрыть скрытый потенциал нескольких цепочек добавленной стоимости полезных ископаемых. Например, электроснабжение шахт, которые в настоящее время получают только 44% электроэнергии из сети, а остальная часть поступает от автогенерации или импорта. Это открывает большие возможности для получения большой базы доходов для кредитоспособных и долгосрочных потребителей электроэнергии.

Аналогичным образом, согласно отчету, проекты добычи полезных ископаемых, финансируемые из частных источников, могут способствовать созданию общей железнодорожной инфраструктуры, открытой для множества пользователей и пользователей. Учитывая ограничения государственного бюджета на инфраструктуру, Монголия должна привлекать больше частного финансирования для развития необходимой инфраструктуры за счет улучшения нормативно-правовой базы и инвестиционного климата. Следует уделить первоочередное внимание усилиям по превращению списка концессионных проектов в заслуживающий доверия список хорошо подготовленных проектов, ориентированный на рынок, что поможет правительству переключить внимание на приоритетные проекты и вызвать интерес инвесторов.

Наконец, необходимо приложить усилия для развития институциональной инфраструктуры Монголии для отбора, планирования и реализации инфраструктурных проектов. В отчете рекомендуется создать центральное подразделение для более эффективного управления сильно фрагментированными инвестициями и отсутствием координации между агентствами.

источник: World Bank

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