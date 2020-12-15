[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол по совместительству Монголии принял участие в военном параде, посвященном Победе в войне в Нагорном Карабахе

CentralAsia (MNG) -  Монголия и Азербайджан договорились о расширении связей.

Посол по совместительству Монголии в Азербайджанской Республике Р.Болд посетил г-на А. Инам Каримов, министр сельского хозяйства, г. Парвиз Шахбазов, министр энергетики, г. Рамизм заместитель министра иностранных дел г. Эльмир Велизаде, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, Баларахим Гулиев, заместитель председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов, и стороны договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество и ускорить ожидаемые процедуры подписания некоторых двусторонних соглашений.

Кроме того, посол по совместительству Монголии передал письмо министра иностранных дел Энхтайвана на имя господина Джейхуна Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита он посетил открытое акционерное общество «Азерхалча», реализующее проект строительства фабрики по производству изделий из монгольской шерсти. Правительство Азербайджана приняло за счет своей стипендии двух монгольских студентов, которые с 2019 года учатся в Государственном университете нефти и промышленности в Баку.

Кроме того, посол посетил генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета сотрудничества тюркоязычных стран Алтынбека Мамаюспова и принял участие в качестве гостя в военном параде, посвященном Победе в войне в Нагорном Карабахе.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Россия пригласила русистов из Туркменистана на бесплатные онлайн-курсы
  • Рецепт традиционных монгольских буузов от монгольской группы The Hu (видео)
  • За сутки в Казахстане коронавирусная пневмония выявлена у 17 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com