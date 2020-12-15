Посол по совместительству Монголии принял участие в военном параде, посвященном Победе в войне в Нагорном Карабахе

CentralAsia (MNG) - Монголия и Азербайджан договорились о расширении связей.

Посол по совместительству Монголии в Азербайджанской Республике Р.Болд посетил г-на А. Инам Каримов, министр сельского хозяйства, г. Парвиз Шахбазов, министр энергетики, г. Рамизм заместитель министра иностранных дел г. Эльмир Велизаде, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, Баларахим Гулиев, заместитель председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов, и стороны договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество и ускорить ожидаемые процедуры подписания некоторых двусторонних соглашений.

Кроме того, посол по совместительству Монголии передал письмо министра иностранных дел Энхтайвана на имя господина Джейхуна Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита он посетил открытое акционерное общество «Азерхалча», реализующее проект строительства фабрики по производству изделий из монгольской шерсти. Правительство Азербайджана приняло за счет своей стипендии двух монгольских студентов, которые с 2019 года учатся в Государственном университете нефти и промышленности в Баку.

Кроме того, посол посетил генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета сотрудничества тюркоязычных стран Алтынбека Мамаюспова и принял участие в качестве гостя в военном параде, посвященном Победе в войне в Нагорном Карабахе.

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