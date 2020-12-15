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  15 декабря 2020
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Монголия намерена создать новый железнодорожный КПП на границе с Китаем

CentralAsia (MNG) -  Министр дорожно-транспортного развития Л.Халтар провел онлайн-встречу со своим китайским коллегой Ли Сяопэном.

Выразив удовлетворение постоянно расширяющимся сотрудничеством между министерствами дорожного и транспортного развития двух стран, министр Л.Халтар выразил желание активно сотрудничать в целях углубления сотрудничества в отрасли и выполнения ряда крупных работ.

Далее стороны обменялись мнениями по следующим вопросам и договорились о более широком сотрудничестве для развития торговли и транзитных перевозок между двумя странами:

  • Согласование пересечения пункта пропуска Гашуунсухайт –Ганцмод
  • Продление Соглашения о железнодорожных пограничных портах Монголия – Китай
  • Открытие нового железнодорожного КПП Ханги – Мандал
  • Увеличение пропускной способности железнодорожного порта Замын-Ууд – Эрээн-Хото
  • Начать выполнение регулярных рейсов на этапах, когда ситуация с пандемией утихнет, и обеспечить координацию, чтобы государственное предприятие MIAT Mongolian Airlines и китайская компания Air China в первую очередь совмещали перелет (количество)
  • Осуществить международный пилотный транспорт по коридору Азиатской магистрали 4 (AH-4).
  • Продлить межправительственное соглашение между Монголией и Китаем по автомобильному транспорту
  • Увеличить объем автомобильных перевозок через пункты пропуска Замын-Ууд – Эрээн-Хото и Гашуунсухайт – Ганцмод.
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