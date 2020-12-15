Монголия намерена создать новый железнодорожный КПП на границе с Китаем

CentralAsia (MNG) - Министр дорожно-транспортного развития Л.Халтар провел онлайн-встречу со своим китайским коллегой Ли Сяопэном.

Выразив удовлетворение постоянно расширяющимся сотрудничеством между министерствами дорожного и транспортного развития двух стран, министр Л.Халтар выразил желание активно сотрудничать в целях углубления сотрудничества в отрасли и выполнения ряда крупных работ.

Далее стороны обменялись мнениями по следующим вопросам и договорились о более широком сотрудничестве для развития торговли и транзитных перевозок между двумя странами:

Согласование пересечения пункта пропуска Гашуунсухайт –Ганцмод

Продление Соглашения о железнодорожных пограничных портах Монголия – Китай

Открытие нового железнодорожного КПП Ханги – Мандал

Увеличение пропускной способности железнодорожного порта Замын-Ууд – Эрээн-Хото

Начать выполнение регулярных рейсов на этапах, когда ситуация с пандемией утихнет, и обеспечить координацию, чтобы государственное предприятие MIAT Mongolian Airlines и китайская компания Air China в первую очередь совмещали перелет (количество)

Осуществить международный пилотный транспорт по коридору Азиатской магистрали 4 (AH-4).

Продлить межправительственное соглашение между Монголией и Китаем по автомобильному транспорту

Увеличить объем автомобильных перевозок через пункты пропуска Замын-Ууд – Эрээн-Хото и Гашуунсухайт – Ганцмод.

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