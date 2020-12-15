Президент Монголии призывает население экономно расходовать воду и электричество

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмаа Баттулга в понедельник призвал общественность лучше экономить воду и электричество.

Баттулга сделал замечание после того, как правительство Монголии в воскресенье решило списать платежи за воду, тепло, электричество и отходы для домашних хозяйств и организаций (за исключением государственных организаций, государственных и местных предприятий, горнодобывающих компаний, оптовых, розничных продавцов и производителей алкоголя или табака. ) по всей стране с 1 декабря по 1 июля 2021 года из-за пандемии COVID-19.

«Я считаю, что решение правительства является важным шагом в поддержке средств к существованию людей и деятельности организаций», - сказал Баттулга, призвав население не тратить зря воду и электричество.

По официальным данным, более 890 000 домашних хозяйств и 123 800 организаций могут получить выгоду от списания.

По данным Национального статистического управления, в Монголии с населением около 3,3 миллиона человек по всей стране насчитывается более 230000 пастушьих домашних хозяйств, при этом к концу 2019 года количество домашних животных превысило 70 миллионов.

По состоянию на понедельник в Монголии зарегистрировано 912 случаев COVID-19, в том числе 478 случаев местной передачи.

Общенациональная изоляция в азиатской стране, введенная 12 ноября после сообщения о первом случае местного заражения, истекла 1 декабря. Ограничительные меры продлены в Улан-Баторе и аймаках Сэлэнгэ и Архангай до 14 декабря.

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