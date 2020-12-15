Китай остается крупнейшим торговым партнером Монголии в январе-ноябре 2020 года

CentralAsia (MNG) - Как сообщило в понедельник Национальное статистическое управление Монголии (НСУ), Китай оставался основным экспортным направлением Монголии в первые 11 месяцев 2020 года, на него приходилось 72,3 процента от общего объема экспорта Монголии.

Китай также оставался основным поставщиком импорта в страну в период с января по ноябрь, на его долю приходилось 36,8 процента от общего объема импорта Монголии, говорится в заявлении НСУ.

По данным ведомства, вторая по величине экономика мира сохранила свои позиции крупнейшего торгового партнера Монголии в течение этого периода и на ее долю приходилось 57,6 процента от общего объема внешней торговли Монголии.

В период с января по ноябрь Монголия торговала в общей сложности почти со 150 странами мира, в течение которых объем внешней торговли страны достиг 11,7 млрд долларов США.

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