Минюст уточнил, кто может выращивать каннабис в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Размер госпошлины за промышленное выращивание каннабиса (анаши, конопли, марихуаны, гашиша) уточнила пресс-секретарь министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева на пресс-конференции.

«Утверждены размеры… государственной пошлины за выращивание каннабиса с содержанием наркотического средства до 0,2 процента в промышленных целях, не связанных с производством и изготовлением наркотических средств и психотропных веществ (волокна и семена), установлена ставка в размере 3000 БРВ, за ввоз (вывоз), переработку, хранение, реализацию (отпуск), приобретение, перевозку — 200 БРВ», — заявила Уринбаева.

Она подчеркнула, что данные размеры госпошлины внесены в закон «О государственной пошлине». 1 базовая расчетная величина (БРВ) равна 223 000 сум (23 доллара).

Уринбаева заявила, что правительство приняло постановление № 770 от 7 декабря 2020 года «О мерах по упорядочению деятельности использования и выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ», регулирующее культивирование и использование каннабиса в исключительно промышленных целях. По постановлению, при выявлении в растении и продукции из его переработки превышения содержания тетраканнабинола более 0,2%, растения и вся продукция будет уничтожены.

Лицензию на выращивание и использование каннабиса выдает на пять лет министерство сельского хозяйства Узбекистана только юридическим лицам. Получив лицензию, юридическое лицо совместно с правоохранительными органами обязано организовать охрану объектов выращивания, хранения каннабиса, а также его перевозку.