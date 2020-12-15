В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 12 741 человека

- Таджикистан, общество
- 10:26, 15 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 14 декабря 39 человек были выписаны из медучреждений страны после выздоровления, за сутки случаев смерти не зафиксировали.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 741 человека, из них выздоровели 12 172 пациента или 95,5% инфицированных, скончались 88 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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