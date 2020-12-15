На утро 15 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 661 человека. Всего — 142 986

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 661 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 74;
- Костанайская область - 72;
- Павлодарская область - 71;
- Северо-Казахстанская область - 70;
- Акмолинская область - 68;
- Восточно-Казахстанская область - 60;
- город Нур-Султан - 47;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Атырауская область - 39;
- Алматинская область - 37;
- Карагандинская область - 32;
- Жамбылская область - 30;
- Мангистауская область - 5;
- Кызылординская область - 4;
- Туркестанская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Актюбинская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 142 986 случаев коронавируса.