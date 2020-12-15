На утро 15 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 661 человека. Всего — 142 986

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 661 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 74;

- Костанайская область - 72;

- Павлодарская область - 71;

- Северо-Казахстанская область - 70;

- Акмолинская область - 68;

- Восточно-Казахстанская область - 60;

- город Нур-Султан - 47;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Атырауская область - 39;

- Алматинская область - 37;

- Карагандинская область - 32;

- Жамбылская область - 30;

- Мангистауская область - 5;

- Кызылординская область - 4;

- Туркестанская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Актюбинская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 142 986 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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