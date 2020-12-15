В Узбекистане начали обучать агрономии женщин из Афганистана

CentralAsia (UZ) - Первая группа из 10 афганских женщин прибыла в Ташкент для обучения в Узбекистане по программе технического и профессионального образования и обучения (ТПОО) в области агрономии в течение следующих 2,5 лет.

Как сообщили в пресс-службе делегации Европейского Союза в Узбекистане, выпускниками университетов Узбекистана и Казахстана станут 50 молодых женщин из Афганистана. На их обучение ЕС предоставил грант в размере 2 млн евро, реализовываться грант будет по Программе развития ООН (ПРООН), в 2020–2025 годах.

Грант выделен под региональный проект «Поддержка расширения экономических прав и возможностей афганских женщин путем обучения и подготовки кадров в Казахстане и Узбекистане». Проект направлен на предоставление молодым афганским женщинам возможностей получения образования, так как на родине они сталкиваются с «непропорциональными препятствиями на пути к образованию и трудоустройству».

Представители слабого пола будут изучать сельское хозяйство в Образовательном центре по обучению афганских граждан в узбекском городе Термезе при поддержке Ташкентского государственного аграрного университета. По окончании обучения они получат дипломы ТПОО.

Афганские женщины для прохождения обучения в августе–сентябре 2020 года прошли у себя на родине открытый конкурс. Представительницы шести провинций в возрасте от 17 до 27 лет стали победительницами и прошли все необходимые процедуры в администрации ТПОО Афганистана.