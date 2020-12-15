В России предложили упростить въезд трудовых мигрантов в страну

CentralAsia (UZ) - Министерство строительства и ЖКХ России подготовило предложения для упрощённого въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках.

«Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов Федерации», — говорится в опубликованном 14 декабря сообщении пресс-службы ведомства.

В Минстрое РФ считают, что эта мера позволит избежать переноса сроков начала возведения или сдачи многих объектов из-за дефицита рабочей силы, возникшего из-за пандемии.

В ведомстве отметили, что въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Иностранцы должны предоставить отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию.

Представители организаций и компаний, которые получат разрешения, должны будут поставить иностранных рабочих на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Если мигрант заболеет, то работодатель организует ему лечение и проживание. Мигрантам, в свою очередь, нужно будет оформить патенты для трудовой деятельности в Москве.

Минстрой России согласовал предложения для упрощённого въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках с МВД РФ, Минтрудом РФ и Роспотребнадзором и внес на рассмотрение в правительство РФ.

ТАСС со ссылкой на Минстрой РФ сообщает, что по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов России есть нехватка мигрантов на стройках. В целом, потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более 190 тыс. человек, отмечается на сайте "Работа в России". В первую очередь на стройках не хватает специалистов из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Украины и Таджикистана.

На прошлой неделе вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин рассказывая о росте стоимости жилья в стране в среднем выросла на 8%, отметил, что недвижимость подорожала из-за необходимости поднять зарплаты, поскольку трудовых мигрантов в отрасли стало меньше.

По данным МВД РФ на апрель 2020 года, в стране легально числится 2,5 миллионов трудовых мигрантов. Именно столько им выдано патентов на трудовую деятельность.