Джо Байден официально избран новым президентом США

CentralAsia (CA) - Коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам.



За Байдена было отдано 306 голосов выборщиков, за Дональда Трампа — 232 голоса. Для победы необходимо было набрать 270 голосов.



Джо Байден заявил по итогам голосования коллегии выборщиков, что в США восторжествовала воля народа. «В очередной раз в Америке верховенство закона, наша конституция и воля народа восторжествовали», - сказал он.



Инаугурация нового президента должна состояться 20 декабря.

