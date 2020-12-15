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  15 декабря 2020
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Джо Байден официально избран новым президентом США

CentralAsia (CA) -  Коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам.

За Байдена было отдано 306 голосов выборщиков, за Дональда Трампа — 232 голоса. Для победы необходимо было набрать 270 голосов.

Джо Байден заявил по итогам голосования коллегии выборщиков, что в США восторжествовала воля народа. «В очередной раз в Америке верховенство закона, наша конституция и воля народа восторжествовали», - сказал он.

Инаугурация нового президента должна состояться 20 декабря.

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