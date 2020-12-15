В Монголии за сутки выявлены 5 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии (НИЦИЗ), а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и Орхон, вчера, 14 декабря, было проведено 10 979 ПЦР-тестов, коронавирус выявлен у 5 человек.

По словам начальника отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа, два случая заболевания зарегистрированы в Улан-Баторе, в аймаках Сэлэнгэ — 2 и Дорноговь — 1.

По состоянию на сегодняшний день в Монголии общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции возросло до 917. Число вылечившихся составляет 384 человека, 524 пациента находятся на стационарном лечении в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

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