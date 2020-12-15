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  15 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 914 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 127 096 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 902;

- Алматы - 15 478;

- Восточно-Казахстанская область - 12 948;

- Атырауская область - 11 529;

- Карагандинская область - 10 854;

- Западно-Казахстанская область - 7629;

- Северо-Казахстанская область - 6814;

- Костанайская область - 6104;

- Павлодарская область - 6047;

- Алматинская область - 5549;

- Шымкент - 5272;

- Акмолинская область - 5105;

- Жамбылская область - 4321;

- Актюбинская область - 3450;

- Туркестанская область - 3431;

- Мангистауская область - 3387;

- Кызылординская область - 3276.

Коронавирус в Казахстане
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