За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 914 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 127 096 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 902;
- Алматы - 15 478;
- Восточно-Казахстанская область - 12 948;
- Атырауская область - 11 529;
- Карагандинская область - 10 854;
- Западно-Казахстанская область - 7629;
- Северо-Казахстанская область - 6814;
- Костанайская область - 6104;
- Павлодарская область - 6047;
- Алматинская область - 5549;
- Шымкент - 5272;
- Акмолинская область - 5105;
- Жамбылская область - 4321;
- Актюбинская область - 3450;
- Туркестанская область - 3431;
- Мангистауская область - 3387;
- Кызылординская область - 3276.
Коронавирус в Казахстане
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