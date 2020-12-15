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  15 декабря 2020
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В Британии обнаружили новый вариант коронавируса

CentralAsia (CA) -  Специалисты Министерства здравоохранения Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, которое распространяется быстрее уже известных типов, заявил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

«Новый вариант может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии», - цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Хэнкока, зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их количество быстро растет.

Он отметил, что «у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19».

Министр добавил, что ВОЗ проинформирована о новом типе вируса.

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