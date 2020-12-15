В Британии обнаружили новый вариант коронавируса

CentralAsia (CA) - Специалисты Министерства здравоохранения Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, которое распространяется быстрее уже известных типов, заявил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

«Новый вариант может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии», - цитирует чиновника РИА Новости.



По словам Хэнкока, зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их количество быстро растет.



Он отметил, что «у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19».



Министр добавил, что ВОЗ проинформирована о новом типе вируса.