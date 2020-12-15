В Узбекистане за сутки выявили 147 новых случаев коронавируса. Всего 75 241

- Узбекистан, общество
- 11:05, 15 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 14 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 75 241 (+147).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 8 регионах страны.
Общее количество выздоровевших пациентов составило 72 522 (+154), а показатель выздоровления 97%.
Из 2107 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 174 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.