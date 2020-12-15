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  15 декабря 2020
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Европа ужесточает карантин из-за новой волны COVID-19

CentralAsia (CA) -  Вслед за Германией власти Нидерландов приняли решение о введение в стране жёсткого карантина минимум на 5 недель, передает телеканал Euronews.

Будут закрыты общественные места (кинотеатры, музеи) и магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости. Меры вступают в силу ночь на вторник, чтобы избежать очередей. Сейчас в Нидерландах регистрируется порядка 10 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в день.

Итальянское правительство также обсуждает вопрос введения более строгих мер. В стране уже запрещено передвижение между областями на весь праздничный период с 21 декабря до 6 января. По данным местных СМИ, власти планируют объявить «красной зоной» все регионы страны. За сутки в Италии выявлено свыше 12 тысяч инфицированных

Со среды максимально жесткие ограничения вводятся в Лондоне и в ряде близлежащих населенных пунктов из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил также о выявлении на юге Англии нового варианта коронавируса, который, предположительно, способен распространяться с большой скоростью. В Великобритании в понедельник было зафиксировано свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса.

«Сегодня мы боремся с этим вариантом вируса также, как и с другими. На данном этапе мы разворачиваем программу вакцинации в кабинетах лечащих врачей в Англии и в домах престарелых в Шотландии. Помощь получат все, но мы пока этой цели не достигли», - заявил Мэтт Хэнкок.

Финляндия и Норвегия предложили помощь Швеции, где палаты интенсивной терапии в больницах заполнены на 99%. Каждый месяц в Швеции увольняются 500 медработников. Распространение инфекции в стране может достичь пика в ближайшие дни, считает управление здравоохранения.

Во Франции со вторника снимаются ограничения на передвижение по стран и вводится комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Но ослабление ограничений не коснется ресторанов и гостиниц, которые не могут работать по крайней мере до 20 января. В Париже представители индустрии гостеприимства и сервиса провели очередную акцию протеста.

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