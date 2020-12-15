Стратегическое партнерство — больше, чем просто слова на бумаге, - посол США в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольское информационное агентство МОНЦАМЭ взяло интервью у посла США в Улан-Баторе Майкла С.Клечески.

«Наше стратегическое партнерство важно не только для двух стран, но и для всего региона, потому что оно представляет собой яркий пример международного сотрудничества между демократическими странами. Наши отношения основаны на наших общих ценностях демократии, прав человека, свободного и справедливого экономического роста частного сектора и суверенитета наций. Это фундаментальные ценности в обеих наших странах - они вполне реальны, поскольку и американцы, и, я убежден, монголы искренне верят в них на практике — и поэтому наше партнерство настолько прочное и становится еще более тесным. Это стратегическое партнерство - больше, чем просто слова на бумаге. Мы добиваемся реальных результатов для реальных людей в обеих наших странах. USAID был близок к закрытию в Монголии. В рамках USAID стратегическое партнерство сейчас значительно возвращается», - сказал он.

«Недавно мы приветствовали в посольстве двух штатных сотрудников американского USAID, включая нашего нового старшего советника по развитию Гэри Роббинса. Это первые американские офицеры, назначенные на полную ставку в Монголию за несколько лет. Они находятся на заключительной стадии разработки новой стратегии поддержки развития Монголии с особым вниманием к инклюзивному, устойчивому экономическому росту частного сектора, благому управлению и различным практическим аспектам демократического процесса», - проинформировал он.

На вопрос о том, есть ли потенциальные возможности сотрудничества между странами в области космической науки, он ответил: «Соединенные Штаты сотрудничают со многими странами в области науки, технологий, инноваций и исследования космоса. Мы приветствуем непрерывное развитие Монголии своих областей STEM, в том числе в том, что касается спутников и исследования космоса. Работа с союзниками и партнерами для расширения сотрудничества в области гражданской, коммерческой деятельности и космической деятельности в области национальной безопасности является одним из важнейших приоритетов космической политики Соединенных Штатов».

- По словам Марка Тассе, директора Центра монгольских исследований в США, монголоведение было основано в Соединенных Штатах более 100 лет назад. Как в последнее время развиваются монголоведение в США?

- Интерес американцев к монголоведам, истории, культуре и обществу растет во многих отношениях. Мы видим это в рекордном количестве американцев, посетивших Монголию до того, как коронавирус повлиял на международный туризм. Я действительно горжусь тем, что во время прошлогодней программы «Год молодежи» мы добавили новые возможности Фулбрайта для монгольских профессоров и ученых для преподавания и исследований в Соединенных Штатах, что поможет удовлетворить этот возросший интерес к монголоведению. Каждый год мы также отправляем монгольских учителей английского языка, чтобы они преподавали монгольский язык в американских университетах, одновременно изучая методики преподавания английского языка.

Я уже упоминал об очень успешных и интересных книгах Джека Уэтерфорда. У монгольской группы The HU был невероятно успешный тур по США, они даже возглавили чарты рок-музыки США — мой сын посетил один из их концертов в Нью-Йорке, и он ему понравился, — а певец Magnolian выступал на очень престижном музыкальном фестивале South by Southwest Music в Остине, штат Техас, и заключил контракт с американской компанией звукозаписи. Я также с нетерпением жду широкого распространения предстоящего фильма Роберта Либермана о Монголии под названием «Отголоски империи» — я уже видел его и нашел его абсолютно замечательным и действительно трогательным. Я думаю, что сегодня в Монголии наблюдается подлинный культурный ренессанс, и интерес ко всему монгольскому в Соединенных Штатах как никогда высок.

Моя жена Элоиза и я полюбили вашу страну и ее людей почти сразу же, как только приехали. У нас много монгольских друзей, и мы находим монголов теплыми и гостеприимными. Мы также поражены тем значением, которое они придают традициям, иногда очевидным, иногда очень тонким образом. И эти традиции одновременно прославляют и укрепляют такие качества, как гостеприимство и уважение, а также осведомленность об истории своей страны.

Есть так много всего, что мы любим и находим захватывающим в Монголии, и, конечно, я не могу даже начать описывать все это, хотя у меня есть чувство, что то, что я размещаю в социальных сетях, может частично охватить весь спектр. Одна из вещей, которые мы любим в каждой стране, где мы живем, — это культурная среда, и, как я уже сказал ранее, Монголия полна жизни и увлекательности, в том числе за то, как она объединяет традиционное и современное.

Что касается меня, мне нравится гулять по Улан-Батору, открывать для себя новые вещи, которых я раньше не замечал, что проливает свет на аспекты вашей страны. Забавно, что мои прогулки даже привели меня, иногда случайно, во Дворец борьбы, чтобы посмотреть один из видов монгольской борьбы, что также заставило меня задуматься о многовековой истории этого вида спорта и Наадама. А еще мне очень понравилось смотреть монгольские баскетбольные матчи во Дворце спорта. Но я лучше остановлюсь на этом — это интервью может продолжаться и продолжаться, и я не хочу утомлять людей, заключил посол.

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