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  15 декабря 2020
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Туркменистан в ТОП-5 стран СНГ с наибольшим интересом к русскому языку

CentralAsia (TM) -  Туркменистан вошел в топ-5 стран с наибольшим интересом к русскому языку, а лидером стала Беларусь, сообщило издание "Ориент".

Специалисты провели исследование и рассчитали индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах. Для вычисления индекса эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина взяли три параметра.

Первый — русский язык в государственно-общественной сфере. Учитывались статус русского языка в Конституции страны, наличие русскоязычных сайтов и версий официальных сайтов высших органов государственной власти, а также наличие русскоязычной версии портала госуслуг. Второй параметр — русский язык в сфере образования: эксперты рассчитали долю детского населения страны, изучающего русский язык. Третий — русский язык в научной коммуникации: какова доля публикаций на русском языке. На первом месте финишировала Белоруссия, на втором — Кыргызстан, на третьем — Азербайджан, на четвёртом — Таджикистан, замкнул пятёрку Казахстан.

По результатам этих 3 параметров индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах выглядит так:

1. Белоруссия
2. Кыргызстан
3. Казахстан
4. Молдавия
5. Таджикистан
6. Южная Осетия
7. Азербайджан
8. Украина и Абхазия
9. Латвия и Узбекистан
10. Эстония

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