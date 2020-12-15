Туркменистан в ТОП-5 стран СНГ с наибольшим интересом к русскому языку

CentralAsia (TM) - Туркменистан вошел в топ-5 стран с наибольшим интересом к русскому языку, а лидером стала Беларусь, сообщило издание "Ориент".

Специалисты провели исследование и рассчитали индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах. Для вычисления индекса эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина взяли три параметра.

Первый — русский язык в государственно-общественной сфере. Учитывались статус русского языка в Конституции страны, наличие русскоязычных сайтов и версий официальных сайтов высших органов государственной власти, а также наличие русскоязычной версии портала госуслуг. Второй параметр — русский язык в сфере образования: эксперты рассчитали долю детского населения страны, изучающего русский язык. Третий — русский язык в научной коммуникации: какова доля публикаций на русском языке. На первом месте финишировала Белоруссия, на втором — Кыргызстан, на третьем — Азербайджан, на четвёртом — Таджикистан, замкнул пятёрку Казахстан.

По результатам этих 3 параметров индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах выглядит так:

1. Белоруссия

2. Кыргызстан

3. Казахстан

4. Молдавия

5. Таджикистан

6. Южная Осетия

7. Азербайджан

8. Украина и Абхазия

9. Латвия и Узбекистан

10. Эстония