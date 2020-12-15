CentralAsia (KZ) - Первый президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем независимости. Поздравление опубликовано на сайте Елбасы.

«Мы входим в год 30-летия нашей Независимости. 16 декабря 1991 года Казахстан стал независимым государством.

Мы исполнили многовековую мечту своих предков. В голубое небо над просторами Великой степи гордо взвился золотой орел – символ наших устремлений в будущее.

Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь – возродить государственность казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками.

Заложенные основы новой государственности стали фундаментом для строительства сильного, независимого и процветающего Казахстана. Я горжусь тем, что именно мне выпала великая честь возрождения и становления страны.

За эти годы Казахстан прошел нелегкий путь, на который у других государств уходили столетия. Это стало возможным благодаря поддержке нашего народа. Без этого мы не смогли бы создать сегодняшний Казахстан. И каждому из вас я адресую слова своей искренней благодарности.

Мы прошли тернистый путь, и нашей наградой стала жизнь в благополучном и процветающем государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство. Спасибо всем вам за вашу безграничную поддержку и высокое доверие, которые вы все эти годы оказывали мне.

Они были лучшим стимулом для моей работы на посту первого президента Казахстана. За прошедшее время в летопись новейшей истории страны было вписано множество славных страниц. Важным достижением стало то, что мы смогли создать единую казахстанскую нацию.

На заре обретения суверенитета нам прочили распад и межнациональные конфликты. Сегодня же мы сплочены так, как никогда ранее в своей истории. Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле!

Единство народа позволяет нам максимально эффективно преодолевать любые выпавшие на нашу долю испытания. И пока мы бережно храним эту главную ценность нашей Независимости, история наших побед будет продолжаться», - говорится в тексте.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения