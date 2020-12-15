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  15 декабря 2020
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Семнадцатилетний британец нанес родной матери 118 ударов ножом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Великобритании 17-летний подросток задушил собственную мать, а затем нанес ей 118 ударов ножом. После этого он вызывал службы экстренного реагирования и попросил их привезти мешок для трупа, пишет Daily Mail.

Отмечается, что подросток подкараулил мать дома, когда та вернулась с пробежки. Затем он задушил ее, убедился, что женщина потеряла сознание, и нанес 38 ударов ножом в голову, 64 удара в шею и 16 ударов в руку. После этого, по словам полиции, он позвонил на номер 999 и сказал: «Я только что убил свою маму. Я задушил ее и колол разными ножами и еще чем-то».

Это произошло в июле текущего года, однако судебное заседание прошло только 14 декабря. Оно должно было состояться в октября, однако за несколько дней до назначенной даты подростка нашли мертвым в палате психиатрической лечебницы.

По данным правоохранителей, мальчик сменил пол, став бесполым, и сменил свое имя с Бэна на Роуэна. Он также проявлял признаки депрессии и суицидального поведения.

Отец подростка настаивает, что тот не накладывал на себя руки и мать убил не специально, а из-за психологических проблем, которые усилились во время его обучения в частной школе.

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