ВОЗ заверила, что у Санта Клауса есть иммунитет к COVID-19

CentralAsia (CA) - Санта Клаус, несмотря на свой возраст, имеет иммунитет к COVID-19 и в этом году будет развозить всем подарки, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке. И многие главы государств по всему миру заявили нам, что они облегчили карантинные ограничения для того, чтобы Санта Клаус мог войти в их воздушное пространство. Так что он доставит все подарки», - приводит ее слова РИА Новости.



Она отметила, что детям при этом нельзя забывать о необходимости соблюдения дистанции с Сантой и выполнения всех требований гигиены от своих родителей.