В Китае защитный костюм от коронавируса неожиданно становится модным объектом (фото)

CentralAsia (CA) - На недавнем дефиле в Китае в рамках Недели моды в Даньдуне модную одежду и аксессуары заменили защитные костюмы и козырьки против COVID-19, пишет французское издание Le Figaro.

Защитные костюмы, которые носят медицинские работники по всему миру, в последний год широко освещались в СМИ из-за пандемии коронавируса. Теперь средства индивидуальной защиты выходят на подиумы.

Как отмечается, идея состояла не в том, чтобы выделить новые модные тенденции, а в том, чтобы показать последние достижения страны в области медицинской защитной экипировки. «Мы улучшили материалы и волокна», - рассказал производитель экипировки Ю Вэньфу. «Хотя новые костюмы толще, их степень комфорта выше, чем у старых. Медработники, которые их носят, не так сильно потеют».

Помимо защитных костюмов, в ассортименте есть одежда для обслуживающего персонала и пожарных. Это больше, чем показ мод: это ответ на запросы растущего китайского рынка. В этом секторе конец 2020 года ознаменовался для Китая ростом экспорта на 21%.

«Во время пандемии защитная экипировка и технологические продукты для работы на дому стали столпами внешней торговли Китая, помогая ему завоевать долю мирового рынка», - сообщило издание The Wall Street Journal в начале декабря.